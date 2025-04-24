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Украина убрала из соглашения с США все, что было вне Конституции, - Зеленский
24.04.2025 16:40
Украина убрала из соглашения с США о полезных ископаемых все, что было вне Конституции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Президент Трамп предложил соглашение о минералах. Все, что было вне Конституции Украины, мы убрали. И мы сразу пошли на меморандум, который не шел вразрез с нашим законодательством, и мы подписали его", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в ЮАР в четверг.
Президент также выразил надежду, что США могут давить сильнее на РФ.
Говоря о гарантах безопасности для Украины, Зеленский отметил, что это должны быть сильные страны и сильные союзы.
"Потому что не хочется, чтобы это был замороженный конфликт и через год, два, три снова начнется война", - добавил глава государства.
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