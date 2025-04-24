

Украина убрала из соглашения с США все, что было вне Конституции, - Зеленский

24.04.2025 16:40





Украина убрала из соглашения с США о полезных ископаемых все, что было вне Конституции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



"Президент Трамп предложил соглашение о минералах. Все, что было вне Конституции Украины, мы убрали. И мы сразу пошли на меморандум, который не шел вразрез с нашим законодательством, и мы подписали его", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в ЮАР в четверг.



Президент также выразил надежду, что США могут давить сильнее на РФ.



Говоря о гарантах безопасности для Украины, Зеленский отметил, что это должны быть сильные страны и сильные союзы.



"Потому что не хочется, чтобы это был замороженный конфликт и через год, два, три снова начнется война", - добавил глава государства.





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