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Саакашвили: Знаю, как сложно быть членом ЕНД


24.04.2025   17:17


Знаю, как сложно быть членом «Национального движения», это означает постоянное преследование, клевету и репрессии. Я благодарен за вашу стойкость и непреклонность, я вас люблю! – пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на Facebook.

«На мой вчерашний пост было много откликов, и я в очередной раз убедился в стойкости и верности нашего народа.

Знаю, как сложно быть членом «Национального движения», это означает постоянное преследование, клевету и репрессии.

Я благодарен каждому из вас за вашу стойкость и непримиримость, я люблю вас!

Верю, что при таком единстве, мы сможем демонтировать режим!», - пишет Саакашвили.


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