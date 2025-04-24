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Саакашвили: Знаю, как сложно быть членом ЕНД
24.04.2025 17:17
Знаю, как сложно быть членом «Национального движения», это означает постоянное преследование, клевету и репрессии. Я благодарен за вашу стойкость и непреклонность, я вас люблю! – пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на Facebook.
«На мой вчерашний пост было много откликов, и я в очередной раз убедился в стойкости и верности нашего народа.
Знаю, как сложно быть членом «Национального движения», это означает постоянное преследование, клевету и репрессии.
Я благодарен каждому из вас за вашу стойкость и непримиримость, я люблю вас!
Верю, что при таком единстве, мы сможем демонтировать режим!», - пишет Саакашвили.
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