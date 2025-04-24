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Зурабишвили: Приступаем к работе над созданием комитета по подготовке к 26 маю
24.04.2025 17:22
По заявлению пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, она, вместе с разными представителями грузинского общества, планирует празднование Дня независимости Грузии на проспекте Руставели.
Указанное заявление было сделано сегодня на брифинге.
«Еще один вопрос, который мы обсудили, и по которому, вместе с разными представителями общества, приступаем к работе, это создание комитета по подготовке к празднованию 26 мая, чтобы запланировать наше 26 мая, нашего общества и не только нашей платформы. Это праздник наш, всех, праздник независимости нашей страны. В то время, когда эта независимость находится под угрозой из-за существующей нелегитимной власти, правящей команды, мы должны защитить нашу независимость, защитить там, где мы всегда празднуем 26 мая, на Руставели, мы запланируем это вместе, представители разных сегментов общества», - заявила Зурабишвили.
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