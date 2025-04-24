

Ираклий Карселадзе подал в отставку с поста министра регионального развития и инфраструктуры

24.04.2025 17:39





Ираклий Карселадзе подал в отставку с поста министра регионального развития и инфраструктуры, эту должность занял Реваз Сохадзе.



Указанное заявление на брифинге, проходившем в Администрации правительства Грузии, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Он также поблагодарил бывшего министра за службу.





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