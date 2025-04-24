|
|
|
Ираклий Карселадзе подал в отставку с поста министра регионального развития и инфраструктуры
24.04.2025 17:39
Ираклий Карселадзе подал в отставку с поста министра регионального развития и инфраструктуры, эту должность занял Реваз Сохадзе.
Указанное заявление на брифинге, проходившем в Администрации правительства Грузии, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Он также поблагодарил бывшего министра за службу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна