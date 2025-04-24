

Реваз Сохадзе сменит Ираклия Карселадзе на посту министра инфраструктуры

24.04.2025 17:40





«Реваз Сохадзе сменит Ираклия Карселадзе на посту министра инфраструктуры», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



«Ираклий Карселадзе принял решение уйти в отставку с государственной должности и вчера обратился ко мне с соответствующей просьбой, которую мы обсудили. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Ираклия Карселадзе, который много лет с большим успехом руководил министерством регионального развития и инфраструктуры. Под его руководством было реализовано множество важных проектов в сферах дорог, водоснабжения, управления твердыми отходами, развития образовательной и спортивной инфраструктуры, муниципального развития и многих других областях. Еще раз хотел бы выразить свою признательность г-ну Ираклию за его работу и за множество успешных проектов, которые были реализованы под его руководством и им самим. Я хотел бы представить господина Реваза Сохадзе, назначенного министром инфраструктуры. Реваз Сохадзе является членом нашей политической команды со стажем. Он получил образование в Тбилисском государственном университете, сначала в области медицины, затем в области финансов. По специальности. Реваз Сохадзе много лет работал в частном секторе, на высоких руководящих должностях, а с 2017 года господин Реваз является членом Сакребуло Тбилиси, депутат-мажоритарий от Самгорского района, председатель комиссии по градостроительству Сакребуло Тбилиси. Я хотел бы пожелать господину Ревазу успехов на посту министра инфраструктуры», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Ираклий Карселадзе занимал должность министра инфраструктуры с февраля 2021 года, а Реваз Сохадзе возглавлял комиссию по градостроительству и городскому хозяйству в Сакребуло Тбилиси.





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