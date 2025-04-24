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Турнава: В ближайшее время в Грузию прибудет миссия МВФ и мы более предметно обсудим основные вопросы дальнейшего сотрудничества


24.04.2025   17:41


«Мы встретились с исполнительным директором и альтернативным директорами Международного валютного фонда (МВФ) в Соединенных Штатах в рамках весенних совещаний МВФ и Всемирного банка», — заявила Натия Турнава, президент Национального банка Грузии, после встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Йеруном Кликом и альтернативным директором Марниксом ван Реем.

«Мы говорили о текущей макроэкономической ситуации в Грузии и перспективах будущего сотрудничества. Мы также говорили о следующей миссии, которая прибудет в Грузию в ближайшее время, и у нас будет более предметное обсуждение основных вопросов дальнейшего сотрудничества», — заявила Натия Турнава.

Исполнительный директор МВФ Йерун Клик заявил, что с нетерпением ждет визита в Грузию в рамках миссии.


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