

Турнава: В ближайшее время в Грузию прибудет миссия МВФ и мы более предметно обсудим основные вопросы дальнейшего сотрудничества

24.04.2025 17:41





«Мы встретились с исполнительным директором и альтернативным директорами Международного валютного фонда (МВФ) в Соединенных Штатах в рамках весенних совещаний МВФ и Всемирного банка», — заявила Натия Турнава, президент Национального банка Грузии, после встречи с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Йеруном Кликом и альтернативным директором Марниксом ван Реем.



«Мы говорили о текущей макроэкономической ситуации в Грузии и перспективах будущего сотрудничества. Мы также говорили о следующей миссии, которая прибудет в Грузию в ближайшее время, и у нас будет более предметное обсуждение основных вопросов дальнейшего сотрудничества», — заявила Натия Турнава.



Исполнительный директор МВФ Йерун Клик заявил, что с нетерпением ждет визита в Грузию в рамках миссии.





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