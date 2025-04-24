

Реваз Сохадзе: Я хорошо понимаю, какая это ответственность возглавить министерство

24.04.2025 17:42





Я хорошо понимаю, какая это ответственность возглавить министерство. Я хочу выразить большую благодарность Ираклию Карселадзе, в течение всех этих лет вся страна видела, какое большое дело делалось в этом направлении в Грузии,- указанное заявление на брифинге, проходившем в Администрации правительства Грузии, сделал кандидат на пост министра регионального развития и инфраструктуры Реваз Сохадзе.



Он также выразил благодарность премьеру Грузии за оказанное доверие.



»Я хорошо понимаю, какая это ответственность возглавить министерство. Я хочу выразить большую благодарность Ираклию Карселадзе, в течение всех этих лет вся страна видела, какое большое дело делалось в этом направлении в Грузии. Хочу поблагодарить председателя Тбилисского городского собрания, мэра, членов собрания, сотрудников мэрии. В течение многих лет у меня была возможность осуществлять в этом городе важные проекты. Еще раз благодарю премьера, всю команду за оказанное доверие. Надеюсь, наша деятельность будет успешной», - отметил Сохадзе.





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