

Финансовая полиция проводит обыск в офисе профсоюза Labor в Тбилиси

24.04.2025 17:42





Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии проводят обыски в офисе профсоюза Labor и в доме его основателя Георгия Диасамидзе в Тбилиси. Информацию об этом распространяет организация.



На данном этапе неизвестно, в рамках какого дела начались следственные мероприятия.



Labor – профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии. Организация стояла за забастовками курьеров и сотрудников компании-поставщика услуг онлайн-казино Evolution Georgia. В последнее время она поддерживала протесты шахтеров в Чиатура.



Одновременно Labor солидарен с антиправительственными протестами, продолжающимися в Грузии уже почти четыре месяца.



Обыски начались вскоре после того, как «78 статья Конституции» анонсировала масштабный митинг в Тбилиси. Представителей разных профсоюзных организаций планируют собрать 1 мая, чтобы опротестовать увольнения госслужащих, которые «Грузинская мечта» объясняет реорганизацией.





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