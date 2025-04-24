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Финансовая полиция проводит обыск в офисе профсоюза Labor в Тбилиси
24.04.2025 17:42
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии проводят обыски в офисе профсоюза Labor и в доме его основателя Георгия Диасамидзе в Тбилиси. Информацию об этом распространяет организация.
На данном этапе неизвестно, в рамках какого дела начались следственные мероприятия.
Labor – профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии. Организация стояла за забастовками курьеров и сотрудников компании-поставщика услуг онлайн-казино Evolution Georgia. В последнее время она поддерживала протесты шахтеров в Чиатура.
Одновременно Labor солидарен с антиправительственными протестами, продолжающимися в Грузии уже почти четыре месяца.
Обыски начались вскоре после того, как «78 статья Конституции» анонсировала масштабный митинг в Тбилиси. Представителей разных профсоюзных организаций планируют собрать 1 мая, чтобы опротестовать увольнения госслужащих, которые «Грузинская мечта» объясняет реорганизацией.
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