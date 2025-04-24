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Трамп о российском ударе по Киеву: «Владимир, остановись!»


24.04.2025   18:22


Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth прокомментировал российский удар по Киеву в ночь на 24 апреля, жертвами которого стали не менее 8 человек.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву», - написал Трамп. По словам президента США, они были «не нужны» и были предприняты в неподходящее время. «Владимир, остановись!» - пишет далее Трамп, обращась, по всей видимости, к президенту России Владимиру Путину. «Давайте заключим соглашение о мире!»

Трамп постоянно заявляет о том, что хочет положить конец войне в Украине и отмечает, что она ведёт к гибели большого числа людей. Однако он крайне редко осуждает Россию за её агрессивные действия. Представители администрации США заявляют, что воздерживаются от критики России, чтобы иметь возможность вести с ней диалог о мире.


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