

В МИД РФ оценили стремление Грузии в ЕС словами «делать там нечего»

24.04.2025 19:24





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словами «делать там нечего» заявления о потенциальной готовности Грузии вступить в ЕС к 2030 году.



«Главное, чтобы тем, кто стремится в Европейский союз к 30-му или еще каким-то годам было куда вступать», — заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.



Она считает, что Brexit должен стать уроком для всех стран, стремящихся в ЕС, поскольку «ни из чего хорошего Британия бы не вышла».



«Вот там, где есть чем поживиться, там, где есть действительно потенциал, британцы будут первыми. Сейчас они первыми вышли из Евросоюза. Понятно почему. Потому что кризисные явления внутри ЕС настолько очевидны, а их потенциал настолько уже прогнозируем, что делать там нечего, тем, кто думает о своих национальных экономиках», — сказала Захарова.



Представитель МИД РФ также посоветовала «посмотреть на цифры, а не только на лозунги» тем, кто думает о европейском будущем. «Мало ли, что где пишут, так сказать, на оградах. Надо посмотреть, есть ли оно там на самом деле», — говорит Захарова.



«Это суверенное дело каждого. Мы с Грузией неоднократно об этом говорили, несмотря на имеющиеся политические разногласия и отсутствие дипломатических отношений», — продолжила она.



В заключение Захарова сказала, что Москва стремится к активизации сотрудничества с Грузией и «уже демонстрировала на практике и свое стремление к такому развитию отношений, и свою добрую волю, и свое желание».



ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023-го, но приостановил процесс подачи заявки на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне 2024 года – после принятия закона об иноагентах, который в Брюсселе считают авторитарным и вдохновленным Россией.



Вскоре после спорных парламентских выборах «Грузинская мечта» объявила о заморозке переговоров по вступлению в ЕС. Премьер Ираклий Кобахидзе утверждал, что власти не отказываются от европейского курса, а решение призвано оградить страну от «шантажа» извне. В «Грузинской мечте» обещают привести страну в ЕС к 2030 году.



На этом фоне в Москве регулярно говорят о готовности к восстановлению отношений с Грузией.



От МИД Грузии и членов правительства никакой реакции не было. Единственным, кто прокомментировал тему, был спикер парламента Шалва Папуашвили. Он сказал, что Тбилиси будет готов к восстановлению дипотношений с Москвой только после разрешения вопроса оккупированных территорий.



Источник: Новости - Грузия

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