

Давиташвили: Грузия вскоре будет иметь посла в США

24.04.2025 20:04





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что в ближайшее время у Грузии будет посол в Соединённых Штатах Америки. Об этом Давиташвили, находящийся с визитом в США, сообщил в прямом эфире телекомпании «Имеди».



«Администрация США положительно относится к кандидатам, представленным со стороны Грузии. Сейчас проходят стандартные процедуры, и, исходя из этого, это не тот вопрос, который требует нашего вмешательства. Вопрос будет решён в соответствии с процедурами, и в ближайшее время у нас будет посол в Соединённых Штатах, что, конечно же, ещё больше укрепит двусторонние отношения», — заявил первый вице-премьер.



Ещё одной темой, которую затронул Леван Давиташвили, стали санкции, введённые предыдущей администрацией США в отношении некоторых представителей грузинских властей. По оценке Давиташвили, это произошло совершенно необоснованно, и текущая ситуация должна измениться.



«В Государственном департаменте мы обсуждали вопрос исполнения санкций в целом. Грузия является образцовым государством и партнёром США с точки зрения применения санкций. Однако санкции, которые были введены абсолютно необоснованно против некоторых представителей грузинской власти, безусловно, являются одним из сдерживающих факторов в отношениях и, конечно, должны быть пересмотрены. Мы понимаем, что для властей Грузии, как и для новой администрации, это сложное наследие, и на это потребуется время. Но важно, что мы начинаем диалог, и для этого нужны соответствующие процедуры, даже если существует политическая воля. Конечно, мы видим, что есть желание углубить сотрудничество, укрепить стратегические отношения, и всё это вселяет надежду на то, что отношения с Соединёнными Штатами станут ещё более глубокими и крепкими», — заявил Леван Давиташвили.





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