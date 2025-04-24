

В Италии решили не арестовывать Путина по ордеру суда в Гааге

24.04.2025 21:22





Министр юстиции Италии Нордио не дал ход ордеру Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, сообщает Corriere della Sera. Документ, выписанный в Гааге 17 марта 2023 года по обвинению в насильственной депортации украинских детей, должен был быть передан генпрокурору Рима, чтобы тот направил его в Апелляционный суд для приведения в исполнение. Однако ордер так и остался в министерстве и поэтому не имеет юридической силы на территории Италии.



Вопрос попал в поле зрения журналистов после кончины папы Римского Франциска. Россия отправила на похороны министра культуры Ольгу Любимову. При этом Путин послал в Ватикан телеграмму, в которой назвал понтифика «выдающимся человеком» и пообещал «навсегда» сохранить о нем «самую светлую память». Российского президента заподозрили в том, что он испугался ехать в Италию, чтобы проводить Франциска в последний путь, из-за ордера МУС.



Формально Путин находится в международном розыске. Однако если бы его задержали в Италии сейчас, это стало бы нарушением юридической процедуры и действующих законов республики. По данным издания, аналогичная судьба постигла ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный из-за войны с ХАМАС в секторе Газа. В январе власти Италии дали понять Израилю, что, согласно Венской конвенции, главы государств и правительств имеют иммунитет на территории страны. Однако в МУС с такой оценкой не согласны.



Ранее Италия отказалась исполнить требование суда об аресте ливийского генерала Усамы Наджима аль-Масри, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечества: убийствах, пытках и сексуальном насилии над заключенными мигрантами. Высокопоставленного офицера полиции отпустили через два дня после задержания 19 января 2025 года в Турине, несмотря на то, что МУС требовал экстрадировать его в Гаагу. Правительство объяснило свое решение «процессуальной ошибкой», которая заключалась в том, что при аресте аль-Масри не было проведено консультаций с Минюстом. В итоге ливийский генерал улетел домой спецбортом. После этого министры юстиции, МВД и премьер Италии Джоржа Мелони оказались под следствием.





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