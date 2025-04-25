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Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили уходит из политики
25.04.2025 12:19
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклия Гарибашвили принял решение уйти из политики. Об этом он сам заявил на прошедшей пресс-конференции.
Гарибашвили пояснил, что решил сделать заявление во избежание провокаций, которые, по его словам, стали частым явлением в его отношении. Он несколько раз поблагодарил основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» и заявил, что уходит из политики поскольку осуществил все свои планы.
Продолжить работать он намерен в частном секторе, «подождите и всё сами узнаете», сказал журналистам Гарибашвили.
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