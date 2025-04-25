

В 2024 году население Грузии немного увеличилось за счет миграции

25.04.2025 12:20





По состоянию на 1 января 2025 года население Грузии составило около 3 704 500 человек, что на 9,9 тысячи (менее 0,3%) больше. Об этом сообщает Национальная служба статистики «Сакстат».



Население Грузии увеличилось за счет мигрантов, так как статистика смертности превышала рождаемость.



В прошлом году году в Грузии умерло на 4,5 тысячи человек больше, чем родилось. При этом положительное сальдо миграции составило 14,4 тысячи человек.



В 2024 году число эмигрантов (то есть людей, покинувших Грузию) составило 121 425 человек. Это на 50,5% меньше, чем в 2023 году. То есть из страны уехало вдвое меньше людей, чем в прошлом году.



Число иммигрантов (то есть людей, приехавших в Грузию) составило 135 811 человек, что на 34% меньше, чем годом ранее. То есть приток людей из-за рубежа тоже существенно снизился.



Важно, что подавляющее большинство мигрирующих граждан (более 80%) – это лица трудоспособного возраста, от 15 до 54 лет.



61,5% населения Грузии проживает в городах. При этом на столицу Тбилиси приходится более трети жителей страны.



Доля населения в возрасте 0-14 лет составляет 19,2%, доля населения трудоспособного возраста (15-64 лет) – 64,2%, доля населения в возрасте 65 лет и старше – 16,6%.



48% населения Грузии составляют мужчины (более 1,7 млн) и 52% — женщины (1,9 млн). На 100 женщин в Грузии приходится 93 мужчины. Ситуация в возрастной группе старше 40 лет прямо противоположная – мужчин больше, чем женщин. Как поясняют в «Сакстате», это связано с большей продолжительностью жизни женщин.



По сравнению с предыдущим годом в 2024 году ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни практически не изменилась, составив до 74,9. У мужчин она составила 70,5 года, у женщин – 79,3 года.



По состоянию на 1 января 2025 года, средний возраст населения Грузии составляет 39 лет.



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