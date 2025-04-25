

«Грузстат»: Численность населения Грузии на 1 января 2025 года составила 3704.5 тыс. человек

25.04.2025 12:25





По информации Национальной службы статистики Грузии, по состоянию на 1 января 2025 года численность населения Грузии составила 3704.5 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 9.9 тыс. человек больше.



Как сказано в информации, опубликованной «Грузстатом», следует отметить, что в 2024 году зафиксирован отрицательный естественный прирост (-4 488) и положительное сальдо миграции (14 386).



«По состоянию на 1 января 2025 года 61,5% населения Грузии проживает в городских поселениях. При этом население Тбилиси составляет более трети от общей численности населения. По состоянию на 1 января 2025 года доля населения в возрасте 0-14 лет в общей численности населения составляет 19,2%, доля населения трудоспособного возраста (возрастная группа 15-64 года) — 64,2%, а доля населения в возрасте 65 лет и старше — 16,6%. По состоянию на 1 января 2025 года численность мужчин составила 1774,5 тыс., женщин – 1920,1 тыс. При этом 48% населения Грузии составляют мужчины, а 52% — женщины. Примечательно, что в возрасте до 40 лет численность мужчин превышает численность женщин, а после 40 лет наблюдается противположная картина, что обусловлено более высокой ожидаемой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами. По сравнению с предыдущим годом, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни осталась почти неизменной и составила 74.9 года, в том числе 70.5 года для мужчин и 79.3 года для женщин.



В 2024 году численность эмигрантов составила 121 425 человек, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 50,5% меньше, тогда как численность иммигрантов сократилась на 34,0% и составила 135 811 человек. За тот же период 85,6% иммигрантов и 85,8% эмигрантов представляли население трудоспособного возраста (возрастная группа 15–64 лет).



В 2024 году 48,2 % иммигрантов и 53,2 % эмигрантов представляли граждане Грузии», — говорится в информации.





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