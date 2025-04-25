

Ираклий Гарибашвили покидает «Грузинскую мечту» и уходит из политики

25.04.2025 12:30





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили покидает «Грузинскую мечту» и уходит из партии. Об этом Гарибашвили заявил на брифинге в офисе партии.



«Сегодня я хотел бы сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции относительно моей дальнейшей политической деятельности. Соответственно, я считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы. До сих пор каждый мой шаг в политической жизни основывался на конкретной цели – служение нашей стране и народу и укрепление нашего государства. Соответственно, моей главной мотивацией, как одного из патриотов этой страны, всегда была любовь к родине и, исходя из этого, мое искреннее и сильное желание внести хотя бы один прочный кирпичик в укрепление нашей страны», - заявил Гарибашвили.



Ираклий Гарибашвили был включен в деятельность «Грузинской мечты» с момента основания партии, с 2012 года и дважды занимал пост как премьер-министра, так и председателя партии.





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