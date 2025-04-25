

В 2024 году гражданство Грузии получил 2361 гражданин России

25.04.2025 14:10





По данным Национальной статистической службы Грузии [Грузстат], в 2024 году 2361 гражданину России было предоставлено грузинское гражданство.



«Грузстат» опирается на данные Агентства по развитию государственных услуг.



Российская Федерация занимает первое место в списке стран, гражданам которых предоставлено гражданство Грузии. По данным Службы статистики, с 2015 по 2024 год гражданство Грузии получили 24 866 граждан России.



Согласно этим же данным, не указано, скольким гражданам Исламской Республики Иран предоставлено гражданство Грузии. Под статистическими данными указано, что «Данные является конфиденциальной информацией».



Всего за прошедший год гражданство Грузии получили 3587 человек. Из них 2739 родились в Грузии, 844 — в другой стране, а у четырех человек место рождения не указано.



В прошлом году гражданство Грузии было аннулировано у 1592 человек. Из них 1177 родились в Грузии, 414 — в другой стране, 1 - не указан.





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