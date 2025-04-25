

Генсек «Сильной Грузии»: Команда Иванишвили - тонущий корабль, с которого люди бегут из-за страха санкций

25.04.2025 15:21





«Грузинская мечта» на грани развала и прикрывает все это кадровыми перестановками, кадровыми изменениями и фальшивым процессом обновления, - так отреагировал на уход Ираклия Гарибашвили из «Грузинской мечты» и из политики генеральный секретарь «Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе.



По его словам, Ираклий Гарибашвили ушел от санкций и кризиса, в котором сейчас находится «Грузинская мечта».



«Из сильной политической партии председатель партии не уходит. Фактическая данность в том, что Ираклий Гарибашвили ушел от санкций и того кризиса, в котором находится «Грузинская мечта». Команда Иванишвили сегодня - это тонущий корабль, с которого люди бегут, опасаясь санкций. Они не хотят брать на себя ответственность за российское дело, которое ведет Бидзина Иванишвили. Очевидно, что «Грузинская мечта» на грани развала и прикрывает все это кадровыми перестановками, кадровыми изменениями и фальшивым процессом обновления. Фактическая данность, что наоборот, власть становится более консолидированной между людьми, подчиненными Иванишвили и Ираклия Кобахидзе, который выполняет его поручения», - заявил Ираклий Купрадзе.





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