

Предложения по мирному соглашению с Украиной, изложенные США на переговорах в Париже

25.04.2025 16:52





Рейтер ознакомился с текстом пакета предложений по прекращению войны России на Украине, которые были представлены европейским чиновникам спецпредставителем США Стивом Виткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.



Текст документа публикуется полностью без изменений.



Рамки соглашения Россия-Украина



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Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.



Прекращение огня



• Постоянное прекращение огня



• Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации



Гарантия безопасности Украины



• Украина получает надежную гарантию безопасности



• Государства-гаранты будут специальной группой европейских государств и желающих неевропейских государств



• Украина не будет стремиться вступить в НАТО



• Украина может стремиться к членству в ЕС



Территория



• США де-юре признают российский контроль над Крымом



• США де-факто признают российский контроль над Луганском



• США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона



• Украина возвращает себе территорию в Харьковской области



• Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также Каховской плотиной



• Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой



Экономика



• США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых



• Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию



• Санкции против России, возникшие в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты



• Экономическое сотрудничество США и России в энергетическом и других промышленных секторах





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