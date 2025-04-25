|
|
|
Предложения по мирному соглашению с Украиной, изложенные США на переговорах в Париже
25.04.2025 16:52
Рейтер ознакомился с текстом пакета предложений по прекращению войны России на Украине, которые были представлены европейским чиновникам спецпредставителем США Стивом Виткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.
Текст документа публикуется полностью без изменений.
Рамки соглашения Россия-Украина
Передать устно
Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.
Прекращение огня
• Постоянное прекращение огня
• Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации
Гарантия безопасности Украины
• Украина получает надежную гарантию безопасности
• Государства-гаранты будут специальной группой европейских государств и желающих неевропейских государств
• Украина не будет стремиться вступить в НАТО
• Украина может стремиться к членству в ЕС
Территория
• США де-юре признают российский контроль над Крымом
• США де-факто признают российский контроль над Луганском
• США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона
• Украина возвращает себе территорию в Харьковской области
• Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также Каховской плотиной
• Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой
Экономика
• США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых
• Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию
• Санкции против России, возникшие в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты
• Экономическое сотрудничество США и России в энергетическом и других промышленных секторах
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна