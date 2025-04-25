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Предложения по мирному соглашению с Украиной, изложенные США на переговорах в Париже


25.04.2025   16:52


Рейтер ознакомился с текстом пакета предложений по прекращению войны России на Украине, которые были представлены европейским чиновникам спецпредставителем США Стивом Виткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.

Текст документа публикуется полностью без изменений.

Рамки соглашения Россия-Украина

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Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.

Прекращение огня

• Постоянное прекращение огня

• Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации

Гарантия безопасности Украины

• Украина получает надежную гарантию безопасности

• Государства-гаранты будут специальной группой европейских государств и желающих неевропейских государств

• Украина не будет стремиться вступить в НАТО

• Украина может стремиться к членству в ЕС

Территория

• США де-юре признают российский контроль над Крымом

• США де-факто признают российский контроль над Луганском

• США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона

• Украина возвращает себе территорию в Харьковской области

• Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также Каховской плотиной

• Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой

Экономика

• США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых

• Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию

• Санкции против России, возникшие в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты

• Экономическое сотрудничество США и России в энергетическом и других промышленных секторах


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