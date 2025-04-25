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Рютте: НАТО и Грузия продолжили практическое сотрудничество в целях укрепления безопасности Грузии
25.04.2025 17:21
В ежегодном отчете Генерального секретаря НАТО Марка Рютте подчеркивается твердая поддержка территориальной целостности, политической независимости и суверенитета всех трех стран-партнеров Южного Кавказа.
Согласно отчету, «НАТО и Грузия продолжали практическое сотрудничество в целях укрепления безопасности и обороноспособности Грузии и повышения совместимости с Североатлантическим альянсом».
В документе говорится об активном участии Грузии в международных учениях и операциях НАТО.
«В июне 2024 года Силы обороны Грузии приняли участие в учениях по оперативной совместимости «Коалиционный воин 24» (CWIX24) в Польше, а в сентябре грузинские пограничники приняли участие в операции «Морской страж», что стало второй ротацией Грузии в качестве оперативного партнера», – говорится в отчете.
В отчете также подчеркивается, что «вовлеченность Североатлантического альянса на Южном Кавказе поддерживается Офисом связи НАТО в Тбилиси».
В разделе о двустороннем и региональном партнерстве в документе отмечается, что «глобальная сеть партнерства НАТО развивается уже более 30 лет, и союзники в евроатлантическом пространстве активно сотрудничают с 16 странами-партнерами».
«Среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией», – отмечается в отчете.
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