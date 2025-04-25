

До 1,6 тыс. человек лишили гражданства Грузии за прошлый год

25.04.2025 17:28





В 2024 году гражданство Грузии утратили 1592 человека, половина из которых – по причине получения российского паспорта. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».



Получение паспортов каких стран становилось причиной лишения гражданства Грузии в 2024 году:

Российской Федерации – 802 человека;

Греции – 200 человек;

Израиля – 102 человека;

Турции – 63 человека;

Армении – 57 человек;

Украины – 56 человек;

США – 38 человек;

Германии – 13 человек;

Азербайджана – 8 человек;

Великобритании – 4 человека;

Другой страны – 118 человек;

Не указано – 131 человек.

Почти половина лишившихся гражданства Грузии приходится на людей в возрасте от 15 до 35 лет.



По сравнению с 2023 годом случаи прекращения гражданства сократились почти на 57%. Тогда это коснулось 3756 человек.



В целом за последние 10 лет такие процедуры прошли более 26 тысяч человек.



Гражданин Грузии утрачивает гражданство в следующих случаях:

• В случае поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии (не распространяется на граждан Грузии, которым гражданство Грузии предоставлено в исключительном порядке или которые при получении иностранного гражданства сохранили за собой гражданство Грузии и поступили на военную службу или службу в полиции в государстве, гражданами которого они являются);

• В случае приобретения им гражданства Грузии путем представления подложных документов;

• В случае приобретения иностранного гражданства (не распространяется на граждан Грузии, которым гражданство Грузии предоставлено в исключительном порядке, или на граждан, которые до приобретения гражданства получили согласие грузинского государства на сохранение гражданства);

• По международным соглашениям о лишении гражданства.





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