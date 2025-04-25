

В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО больше нет записи о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО

25.04.2025 19:25





Союзники активно сотрудничают со странами-партнерами, в том числе для отношений с Украиной и Грузией НАТО создало специальные структуры, - об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО.



«В евроатлантическом регионе союзники активно взаимодействуют с 16 странами-партнерами как в двустороннем порядке, так и посредством Совета евроатлантического партнерства и программы «Партнерство ради мира». Среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией», - говорится в докладе генсекретаря НАТО Марка Рютте за 2024 год.



В отчете отмечается, что альянс продолжает включенность на Южном Кавказе при поддержке Связного офиса НАТО в Тбилиси.



«Также НАТО и Грузия продолжили практическое сотрудничество по укреплению безопасности и оборонных возможностей Грузии и повышению совместимости с альянсом», - говорится в отчете.



Кроме того, в докладе генерального секретаря НАТО за 2024 год больше нет записи, что Грузия и Украина станут членами НАТО.



«В Декларации Вильнюсского саммита союзники заявили, что будущее Украины - в НАТО и что альянс поддержит Украину на пути к будущему членству. Декларация Вильнюсского саммита подтвердила, что союзники по-прежнему привержены членству Грузии в НАТО», - сказано в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО за 2023 год.





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