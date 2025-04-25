

Хуцишвили: На встрече в США была четко отмечена критически важная роль Грузии в реализации международных санкций в регионе

25.04.2025 19:26





«На встрече в министерстве финансов США была четко подчеркнута критически важная роль Грузии в обеспечении соблюдения международных санкций в регионе», — заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.



По его словам, министерство финансов Грузии и министерство финансов США имеют давнюю историю сотрудничества.



«Мы обсудили все важные вопросы, в том числе дальнейшее сближение позиций США и Грузии в международных финансовых институтах, которое, как вы знаете, находится в процессе обновления при новой администрации. Были определены основные направления в плане обновления. Подтверждено, что приоритеты Грузии полностью соответствуют приоритетам новой администрации, в том числе в международных финансовых институтах. Мы договорились, что продолжим наше сотрудничество», — отметил Лаша Хуцишвили.



По словам министра финансов, на встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией международных санкций и шагами, предпринимаемыми Грузией в этом направлении.



«Как известно, министерство финансов Грузии очень активно сотрудничает в этом направлении. Мы затронули все вопросы, связанные с международными санкциями, которые находятся на повестке дня. Также была четко отмечена критически важная роль Грузии в регионе с точки зрения реализации международных санкций. Еще раз были подтверждены большие успехи Грузии в этом направлении и сотрудничество, которое связывает нас с министерством финансов. Мы договорились продолжить наше сотрудничество и работу в этом направлении», — заявил Лаша Хуцишвили.





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