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На площади Европы в Батуми прошел митинг в поддержку Мзии Амаглобели
25.04.2025 19:48
На площади Европы в Батуми прошел митинг в поддержку Мзии Амаглобели, основателя «Батумелеби» и «Нетгазети».
«Свободу Мзии Амаглобели, солидарность с грузинскими СМИ» — участники митинга держали баннеры с этим и другим содержанием.
На митинге, помимо журналистов, присутствовали студенты, гражданские активисты, представители различных организаций.
«Наш главный посыл — свободу Мзии Амаглобели и свободу грузинским СМИ, потому что принятые сегодня законы фактически убивают грузинские СМИ. Дело Мзии Амаглобели напрямую связано с событиями, которые развиваются вокруг грузинских СМИ. Уже более трех месяцев журналистка, которая фактически является символом свободных СМИ, находится в тюрьме», — заявила редактор издательства «Батумелеби» Нана Квачадзе.
Участники митинка заявляют, что протест будет продолжаться в различных формах до тех пор, пока Мзия Амаглобели не будет освобождена.
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