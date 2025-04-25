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На площади Европы в Батуми прошел митинг в поддержку Мзии Амаглобели


25.04.2025   19:48


На площади Европы в Батуми прошел митинг в поддержку Мзии Амаглобели, основателя «Батумелеби» и «Нетгазети».

«Свободу Мзии Амаглобели, солидарность с грузинскими СМИ» — участники митинга держали баннеры с этим и другим содержанием.

На митинге, помимо журналистов, присутствовали студенты, гражданские активисты, представители различных организаций.

«Наш главный посыл — свободу Мзии Амаглобели и свободу грузинским СМИ, потому что принятые сегодня законы фактически убивают грузинские СМИ. Дело Мзии Амаглобели напрямую связано с событиями, которые развиваются вокруг грузинских СМИ. Уже более трех месяцев журналистка, которая фактически является символом свободных СМИ, находится в тюрьме», — заявила редактор издательства «Батумелеби» Нана Квачадзе.

Участники митинка заявляют, что протест будет продолжаться в различных формах до тех пор, пока Мзия Амаглобели не будет освобождена.


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