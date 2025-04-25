

Конгрессмены и сенаторы США: «Грузинская мечта» цепляется за власть, лишая грузин прав и свобод

25.04.2025 19:49





В 150-й день непрерывных протестов в Грузии двухпартийная группа американских конгрессменов и сенаторов публикует письмо на сайте Хельсинкской комиссии США в поддержку грузинского народа. В заявлении отмечается, что «Грузинская мечта» изолирует страну и обрекает Грузию на репрессии.



«Завтра в Грузии отмечается 150-й день мирных демонстраций подряд, что является исключительным выражением непоколебимой приверженности грузинского народа свободе и независимости своей страны. Мы гордимся тем, что поддерживаем грузинский народ, который отказывается сдавать свои демократические устремления незаконному режиму.



«Грузинская мечта» цепляется за власть, лишая грузин прав и свобод, которые так важны для демократического общества. Подавляя независимые СМИ, оппозиционные политические партии и мирных демонстрантов, «Грузинская мечта» изолирует страну от трансатлантического сообщества и обрекает Грузию на будущее репрессий в союзе с Россией, Китаем и Ираном.



Яркий демократический дух Грузии когда-то сделал ее маяком надежды в регионе. Если Грузия продолжит свой путь к автократии, мы потеряем союзника, который твердо привержен нашим общим ценностям безопасности и демократии. В то же время, после десятилетий борьбы за свободу, мы бросаем грузин страдать под властью авторитарного правительства, контролируемого Россией. Мы призываем наших трансатлантических партнеров присоединиться к нам и потребовать проведения свободных и справедливых выборов в Грузии и освобождения всех политических заключенных.



Невыполнение этого требования не только предаст надежды и мечты миллионов грузин, но и значительно снизит потенциал свободного, безопасного и процветающего Южного Кавказа», — говорится в письме.



Под письмом подписались члены Хельсинкской комиссии США от двух партий: сенатор Роджер Уикер (Республиканская партия), конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия), сенатор Шелдон Уайтхаус (Демократическая партия), конгрессмен Стив Коэн (Демократическая партия), конгрессмен Ричард Хадсон (Республиканская партия) и сенатор Джон Корнин (Республиканская партия).



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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