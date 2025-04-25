

Минэкономики Грузии самостоятельно завершит разработку техрегламента безопасности гидросооружений — USAID вне игры

25.04.2025 20:10





Министерство экономики Грузии заявляет, что для безопасной эксплуатации дамб и других гидротехнических сооружений необходимо срочно разработать технический регламент.



Первоначально работа велась в сотрудничестве с USAID, однако американское агентство вышло из проекта, и теперь работы будут финансироваться из бюджета министерства без тендера.

Согласно официальному письму в Агентство государственных закупок от 24 апреля 2025 года, на завершение проекта потребуется 192 275 долларов США.



В министерстве подчёркивают:



«Средний возраст существующих в Грузии гидротехнических сооружений превышает 62 года. Согласно международной практике, это возраст, при котором начинается физическое старение металла, бетона и других материалов, что резко увеличивает риск инцидентов и аварий.»



Несмотря на наличие законодательных норм, регулирующих эксплуатационную безопасность таких объектов, отсутствие технического регламента мешает применению закона на практике.



Цель министерства —:

– разработать нормы безопасности для действующих гидротехнических объектов

– сформировать систему мониторинга состояния дамб

– привести эксплуатацию в соответствие с международными стандартами



Документ должен быть готов в течение 3 месяцев после заключения контракта.

Ведомство объясняет отказ от электронного тендера необходимостью срочных действий, чтобы не допустить задержек в реализации регламента и предотвратить возможные аварии.

Напомним, что премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе в январе 2025 года позитивно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа приостановить всю внешнюю помощь, включая программы USAID:



«Надеюсь, она будет заморожена надолго», — заявил тогда Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





