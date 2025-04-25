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Минэкономики Грузии самостоятельно завершит разработку техрегламента безопасности гидросооружений — USAID вне игры
25.04.2025 20:10
Министерство экономики Грузии заявляет, что для безопасной эксплуатации дамб и других гидротехнических сооружений необходимо срочно разработать технический регламент.
Первоначально работа велась в сотрудничестве с USAID, однако американское агентство вышло из проекта, и теперь работы будут финансироваться из бюджета министерства без тендера.
Согласно официальному письму в Агентство государственных закупок от 24 апреля 2025 года, на завершение проекта потребуется 192 275 долларов США.
В министерстве подчёркивают:
«Средний возраст существующих в Грузии гидротехнических сооружений превышает 62 года. Согласно международной практике, это возраст, при котором начинается физическое старение металла, бетона и других материалов, что резко увеличивает риск инцидентов и аварий.»
Несмотря на наличие законодательных норм, регулирующих эксплуатационную безопасность таких объектов, отсутствие технического регламента мешает применению закона на практике.
Цель министерства —:
– разработать нормы безопасности для действующих гидротехнических объектов
– сформировать систему мониторинга состояния дамб
– привести эксплуатацию в соответствие с международными стандартами
Документ должен быть готов в течение 3 месяцев после заключения контракта.
Ведомство объясняет отказ от электронного тендера необходимостью срочных действий, чтобы не допустить задержек в реализации регламента и предотвратить возможные аварии.
Напомним, что премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе в январе 2025 года позитивно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа приостановить всю внешнюю помощь, включая программы USAID:
«Надеюсь, она будет заморожена надолго», — заявил тогда Кобахидзе.
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