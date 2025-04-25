

Зеленский: Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля

25.04.2025 21:14





Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как у Израиля.



Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал журналистам в пятницу, его цитирует "Интерфакс-Украина".



Зеленский также указал на потребность Украины в системах противовоздушной обороны Patriot.



"Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильные, как минимум, как у Израиля", – отметил он.



Кроме того, по его словам, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.



В то же время Зеленский добавил, что возможное размещение европейского контингента потребует поддержки США.



Он отметил, что эта поддержка не обязательно должна заключаться в присутствии на украинской территории.



"Я знаю, что не очень положительно на это смотрят Соединенные Штаты Америки, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, мы говорим прежде всего о системах противовоздушной обороны Patriot", – подчеркнул Зеленский.



Он также добавил, что гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.



Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.



Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".



По словам президента, она была заключена после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.



The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа по завершению войны – Украина в рамках мирных надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





