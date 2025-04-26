Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского


26.04.2025   13:31


Михаил Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Церемония проходит на площади Святого Петра в Ватикане.

Михаил Кавелашвили вместе с делегацией прибыл в Рим 25 апреля.

В церемонии принимают участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и принц Уильям.

На церемонию пришел и президент Украины Владимир Зеленский, появление которого вызвало аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна