

Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского

26.04.2025 13:31





Михаил Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.



Церемония проходит на площади Святого Петра в Ватикане.



Михаил Кавелашвили вместе с делегацией прибыл в Рим 25 апреля.



В церемонии принимают участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и принц Уильям.



На церемонию пришел и президент Украины Владимир Зеленский, появление которого вызвало аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра.





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