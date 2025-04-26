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Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского
26.04.2025 13:31
Михаил Кавелашвили принимает участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.
Церемония проходит на площади Святого Петра в Ватикане.
Михаил Кавелашвили вместе с делегацией прибыл в Рим 25 апреля.
В церемонии принимают участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и принц Уильям.
На церемонию пришел и президент Украины Владимир Зеленский, появление которого вызвало аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра.
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