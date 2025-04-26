

Участники шествия протеста пришли к зданию прокуратуру Грузии

26.04.2025 19:16





Участники шествия протеста от метро "Дидубе" пришли к зданию прокуратуры Грузии.



Протестующие развернули баннер следующего содержания: "В отставку нелегитимное правительство, свободу узникам режима", а также флаги Грузии и Евросоюза.



Люди скандируют - "До конца!", "Да здравствует Грузия".



На месте мобилизованы сотрудники Патрульной и Криминальной полиции, которые организовали кордон у входа в здание.





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