

В гостинице бизнесмена Вано Чхартишвили гостят «друзья Путина» - СМИ

27.04.2025 12:08





Оппозиционный телеканал Formula сообщает, что в регионе Кахетия, в Сигнахи, проходит праздничный вечер «друзей Путина» — российского олигарха, находящегося под санкциями, бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина и его сына Андрея Якунина.



По информации СМИ, в гостинице грузинского бизнесмена, близкого к олигарху Бидзине Иванишвили, около 200 человек отмечают день рождения Андрея Якунина.



Добавим, Владимир Якунин — близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива «Озеро». После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.



Его 47-летний сын Андрей Якунин был арестован на севере Норвегии в 2022 году когда он с помощью дрона фотографировал военные объекты. Но суд его позже оправдал.



Источник: SOVA

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