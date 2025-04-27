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В гостинице бизнесмена Вано Чхартишвили гостят «друзья Путина» - СМИ
27.04.2025 12:08
Оппозиционный телеканал Formula сообщает, что в регионе Кахетия, в Сигнахи, проходит праздничный вечер «друзей Путина» — российского олигарха, находящегося под санкциями, бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина и его сына Андрея Якунина.
По информации СМИ, в гостинице грузинского бизнесмена, близкого к олигарху Бидзине Иванишвили, около 200 человек отмечают день рождения Андрея Якунина.
Добавим, Владимир Якунин — близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива «Озеро». После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.
Его 47-летний сын Андрей Якунин был арестован на севере Норвегии в 2022 году когда он с помощью дрона фотографировал военные объекты. Но суд его позже оправдал.
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