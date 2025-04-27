|
|
|
Члены парламента Грузии посетили переданный властями Иордании Грузии участок земли
27.04.2025 23:04
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе и члены делегации комитета посетили переданный властями Иордании Грузии участок земли на месте крещения Иисуса Христа, на котором планируется построить грузинский культурный центр. Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.
«В ходе визита мы провели переговоры с властями Иордании об оказании максимальной помощи и поддержки процессу строительства Грузинского культурного центра», — сказал Николоз Самхарадзе.
Члены делегации также посетили текущие археологические раскопки в грузинском монастыре Шихан XI века в Иордании и побеседовали с руководителем местной археологической службы о планах на будущее и работе.
«Исторически подтверждено, что монастырь Шихан является одним из монастырей, основанных грузинами на Святой Земле, и важно, чтобы археологические раскопки продолжались, чтобы сохранить грузинский культурный след в Иордании», — сказал Николоз Самхарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна