

Члены парламента Грузии посетили переданный властями Иордании Грузии участок земли

27.04.2025 23:04





Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе и члены делегации комитета посетили переданный властями Иордании Грузии участок земли на месте крещения Иисуса Христа, на котором планируется построить грузинский культурный центр. Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.



«В ходе визита мы провели переговоры с властями Иордании об оказании максимальной помощи и поддержки процессу строительства Грузинского культурного центра», — сказал Николоз Самхарадзе.



Члены делегации также посетили текущие археологические раскопки в грузинском монастыре Шихан XI века в Иордании и побеседовали с руководителем местной археологической службы о планах на будущее и работе.



«Исторически подтверждено, что монастырь Шихан является одним из монастырей, основанных грузинами на Святой Земле, и важно, чтобы археологические раскопки продолжались, чтобы сохранить грузинский культурный след в Иордании», — сказал Николоз Самхарадзе.





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