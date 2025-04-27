

Сборная Грузии выиграла командный чемпионат Европы по дзюдо

27.04.2025 23:08





Сборная Грузии стала победителем чемпионата Европы по дзюдо, завершившегося в Черногории. В финале соревнований смешанная мужская и женская сборная Грузии победила команду Италии со счетом 4:3.



Напомним, что сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этери Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





