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Сборная Грузии выиграла командный чемпионат Европы по дзюдо


27.04.2025   23:08


Сборная Грузии стала победителем чемпионата Европы по дзюдо, завершившегося в Черногории. В финале соревнований смешанная мужская и женская сборная Грузии победила команду Италии со счетом 4:3.

Напомним, что сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этери Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.


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