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Россия не намерена передавать Запорожскую АЭС под контроль США


27.04.2025   23:17


Россия не получала от США предложение о передаче управления Запорожской атомной электростанцией, а если получит — объяснит, что передать контроль невозможно. Об этом заявил в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг", — заявил Лавров.

Так он ответил на вопрос, согласна ли России с публичными заявлениями США о том, что Вашингтон и Киев должны вместе управлять ЗАЭС в интересах большей безопасности.

Лавров отметил, что "АЭС в надежных руках". При этом он обвинил Украину в "постоянных попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу".


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