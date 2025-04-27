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Россия не намерена передавать Запорожскую АЭС под контроль США
27.04.2025 23:17
Россия не получала от США предложение о передаче управления Запорожской атомной электростанцией, а если получит — объяснит, что передать контроль невозможно. Об этом заявил в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг", — заявил Лавров.
Так он ответил на вопрос, согласна ли России с публичными заявлениями США о том, что Вашингтон и Киев должны вместе управлять ЗАЭС в интересах большей безопасности.
Лавров отметил, что "АЭС в надежных руках". При этом он обвинил Украину в "постоянных попытках атаковать станцию и создать ядерную катастрофу".
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