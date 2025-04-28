

Пророссийская партия требует завести дело на Зурабишвили после пранка Вована и Лексуса

28.04.2025 10:03





Партия «Солидарность во имя мира», которая пропагандирует укрепление связей Грузии с Россией, направила в Генпрокуратуру Грузии заявление с просьбой начать уголовное дело против пятого президента страны Саломе Зурабишвили и бывшего омбудсмена Учи Нануашвили. Причиной обращения стали записи российских пранкеров Вована и Лексуса, которые, по мнению партии, подтверждают подготовку госпереворота в Грузии.



«Мы направили в Генпрокуратуру Грузии письмо, адресованное генпрокурору, в котором изложили информацию, содержащуюся в передаче, и запросили ответ от правительства и генпрокурора. Мы считаем, что в этих материалах содержатся элементы уголовного преступления. Мы надеемся, что наше письмо не останется незамеченным, и последует соответствующий ответ», — заявил журналистам Михаил Жгенти, представитель «Солидарности во имя мира».



Жгенти признал, что розыгрыш был организован по инициативе лидера партии Мамуки Пипия. «Борьба, которую либеральная оппозиция объявила грузинскому правительству, побудила господина Мамуку Пипия вместе со своими друзьями в Москве, Вованом и Лексусом, организовать то, свидетелями чего мы все стали», — добавил он.



Комментариев прокуратуры на данный момент не поступало. Между тем оппозиция не исключает, что следственные органы могут использовать это обращение для начала расследования против Саломе Зурабишвили, которая не признает правительство «Грузинской мечты» и активно поддерживает протесты, продолжающиеся в стране уже несколько месяцев.



«Если на основании этого заявления действительно начнется расследование, это будет неопровержимым доказательством того, что именно для этого был поставлен весь этот спектакль, а также фальсификация записей», — заявила экс-депутат парламента Грузии, юрист Эка Беселия в эфире TV Pirveli.



В записи, опубликованной Вованом и Лексусом, пранкеры позвонили Зурабишвили и Нануашвили от имени российского оппозиционера Гарри Каспарова. В разговоре обсуждались протесты в Тбилиси, американская внешняя политика, финансирование СМИ и НПО, а также обстановка в оккупированной Абхазии. Зурабишвили не комментировала записи, в то время как Нануашвили подтвердил, что разговор имел место, но его ответы были смонтированы.



Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, уже много лет публикуют в интернете записи разговоров с мировыми политиками. Они отрицают, что действуют от имени Кремля, но их действия неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ.



Партия «Солидарность во имя мира», основанная в конце 2023 года, не участвовала в парламентских выборах 2024 года. Она позиционирует себя как маргинальная, но важная сила в грузинской политике, которая предлагает альтернативный взгляд на внешнюю политику страны, ориентируясь на развитие отношений с Россией. Лидер партии, проживающий в Москве бизнесмен Мамука Пипия неоднократно обращался к российским властям, включая президента Владимира Путина, а также направлял гуманитарную помощь в Курскую область России во время операции военных сил Украины. Грузинские власти он призывал восстановить дипломатические отношения с РФ.



Источник: Новости Грузии

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