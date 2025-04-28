

Трамп: Путин должен прекратить стрелять и заключить соглашение

28.04.2025 10:14





Президент США Дональд Трамп требует от хозяина Кремля Владимира Путина прекращения боевых действий в развязанной против Украины войне и подписания мирного соглашения.



Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам перед посадкой на президентский самолет.



Американский президент отметил, что "был разочарован, когда летели российские ракеты" на украинские города.



На вопрос, что он хочет, чтобы сделал Путин, Трамп ответил: "Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол и заключил соглашение. У нас есть очертания соглашения. Я хочу заключить его и покончить с этим. Просто вернуться к жизни".



Комментируя возможное оказание давления на Россию, Трамп отметил, что может "многое сделать".



"Мне бы не хотелось это делать, но у нас есть много сильных сторон", – добавил глава Белого дома.





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