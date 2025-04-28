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Место Пааты Салия в составе Временной следственной комиссии парламента Грузии займет Ираклий Кадагишвили
28.04.2025 11:16
В парламенте Грузии проходит заседание Временной следственной комиссии по изучению деятельности властей «Национального движения».
По заявлению председателя комиссии Теи Цулукиани, в связи с тем, что решением премьер-министра Грузии один из членов комиссии Паата Салия был назначен на должность министра юстиции Грузии, его место в составе займет депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.
«В результате досрочного прекращения полномочий Пааты Салия, в соответствии с решением бюро парламента Грузии, в статусе члена комиссии к нам присоединился Ираклий Кадагишвили. Исходя их Вашего прошлого, Ваш приход в нашу комиссию является большим приобретением и ценностью. Вы внесли большой вклад, еще будучи членом национального движения и борьбы за свободу. У меня была честь находиться вместе с вами в оппозиции, в одном политическом объединении, и я очень рада, что отныне, в рамках этой комиссии, мы будем работать вместе достижения тех политических целей «Грузинской мечты», который наметил для нас парламент Грузии»,- заявила Цулукиани.
Что касается сегодняшнего заседания, в настоящее время на вопросы членов комиссии отвечает Теймураз Чичинадзе.
Также на заседание комиссии вызваны:Шалва Огбаидзе, Мамука Кварацхелия и Георгий Немсадзе.
Дело касается одного из ООО, где имели место нарушения прав собственности и пытки.
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