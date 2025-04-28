

Место Пааты Салия в составе Временной следственной комиссии парламента Грузии займет Ираклий Кадагишвили

28.04.2025 11:16





В парламенте Грузии проходит заседание Временной следственной комиссии по изучению деятельности властей «Национального движения».



По заявлению председателя комиссии Теи Цулукиани, в связи с тем, что решением премьер-министра Грузии один из членов комиссии Паата Салия был назначен на должность министра юстиции Грузии, его место в составе займет депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.



«В результате досрочного прекращения полномочий Пааты Салия, в соответствии с решением бюро парламента Грузии, в статусе члена комиссии к нам присоединился Ираклий Кадагишвили. Исходя их Вашего прошлого, Ваш приход в нашу комиссию является большим приобретением и ценностью. Вы внесли большой вклад, еще будучи членом национального движения и борьбы за свободу. У меня была честь находиться вместе с вами в оппозиции, в одном политическом объединении, и я очень рада, что отныне, в рамках этой комиссии, мы будем работать вместе достижения тех политических целей «Грузинской мечты», который наметил для нас парламент Грузии»,- заявила Цулукиани.



Что касается сегодняшнего заседания, в настоящее время на вопросы членов комиссии отвечает Теймураз Чичинадзе.



Также на заседание комиссии вызваны:Шалва Огбаидзе, Мамука Кварацхелия и Георгий Немсадзе.



Дело касается одного из ООО, где имели место нарушения прав собственности и пытки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





