

ЦИК напоминает партиям о порядке получения права участвовать в выборах в органы местного самоуправления

28.04.2025 13:21





ЦИК напоминает партиям о процедурах для получения права на участие в выборах в органы местного самоуправления. Центральная избирательная комиссия призывает партии, желающие участвовать в выборах в органы местного самоуправления, своевременно осуществить все необходимые процедуры для получения этого права.



«Как известно, очередные выборы представительного органа муниципалитета – Сакребуло и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся общины состоятся в первую субботу октября 2025 года (4 октября).



Центральная избирательная комиссия призывает политические партии, желающие участвовать в выборах в органы местного самоуправления, своевременно осуществить все необходимые процедуры для получения этого права.



В соответствии с пунктом 1 статьи 142 органического закона Грузии «Избирательный кодекс Грузии», для получения права на участие в выборах руководитель (руководители) партии должен (должны) обратиться с заявлением к председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК):



а) после назначения выборов в Сакребуло, не позднее 57-го дня до дня выборов, если партия удовлетворяет одному из следующих условий: а.а) была зарегистрирована на последних парламентских выборах; а.б) на день назначения выборов имеет представителя в парламенте Грузии; б) с 1 января по 14 июля года выборов в органы местного самоуправления, если не удовлетворяет ни одному из вышеуказанных условий.



Партии, которая не удовлетворяет ни одному из условий, установленных подпунктом «а» пункта 1 статьи 142 Избирательного кодекса, одновременно с подачей заявления выдается образец подписного листа. Партия обязана в течение 60 дней с момента получения образца подписного листа партии, но не позднее 1 августа, представить в ЦИК список не менее 25 000 избирателей, поддерживающих участие партии в выборах представительного органа муниципалитета – сакребуло. Соответствующая служба ЦИК проверяет список сторонников в порядке и в сроки, установленные статьей 38 Избирательного кодекса. В период выборов соответствующая служба ЦИК проверяет списки сторонников в течение 2 дней с момента представления и представляет заключение председателю ЦИК.



К заявлению должна быть приложена выписка из реестра политических объединений (партий), выданная Национальным агентством публичного реестра – юридическим лицом публичного права, действующим в сфере управления Министерства юстиции Грузии, не ранее чем за десять дней до подачи заявления в ЦИК, с указанием лица (лиц), имеющего (имеющих) право на руководство/представительство партии. В случае необходимости дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону: 2 51 00 51», – отмечается в информации ЦИК.





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