

На пост главы МИД Германии выдвинута кандидатура экс-главы группы дружбы Бундестага со странами Южного Кавказа

28.04.2025 14:29





На пост министра иностранных дел Германии выдвинут Йоханн Вадефуль, который в прошлом был председателем группы дружбы Бундестага со странами Южного Кавказа. Как пишет Общественный вещатель Германии, Христианско-демократический союз назвал имена министров, которые займут должности в новом правительстве Германии.



Как известно, в правительстве будущего канцлера Германии Фридриха Мерца члены «Христианско-демократического союза» получат семь министерских портфелей из семнадцати.



Пост министра иностранных дел займет 62-летний консервативный политик Йоханн Вадефуль, который в настоящее время является заместителем председателя фракции Христианско-демократического союза в бундестаге и отвечает за внешнюю политику и политику безопасности.



Примечательно, что Вадефуль в прошлом был председателем группы дружбы бундестага со странами Южного Кавказа и посещал Грузию с визитом.



Вадефуль поддерживал использование Украиной немецкого вооружения против целей, расположенных на территории России. Кроме того, он выступает за пересмотр политики Германии в отношении России.



Сегодня же был назван кандидат на пост министра экономики Германии- Катерина Райхе. Портфель министра транспорта получит депутат бундестага Патрик Шнайдер. Новое министерство по цифровизации и модернизации правительства возглавит Карстен Вильдбергер, председатель правления Ceconomy AG и MediaMarktSaturn-Gruppe. На пост министра здравоохранения выдвинута Нина Варкен, а министром образования станет Карин Приен.



Примечательно, что сегодня же кандидатов на министерские посты представят Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия.



Для справки, 6 мая Бундестаг должен утвердить Фридриха Мерца в должности нового канцлера.





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