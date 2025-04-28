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Вольский не исключает возможности избрания председателя «Грузинской мечты» на съезде партии 3 мая
28.04.2025 15:31
Первый вице-спикер парламента Гия Вольский не исключает, что председатель партии «Грузинская мечта» будет избран на съезде в субботу, 3 мая.
По словам Вольского, пока еще ведутся дискуссии о дате проведения съезда, хотя есть мнение, что съезд состоится в субботу.
«Съезд состоится совсем скоро, и, конечно, мы услышим там соответствующие заявления. Пока мы обсуждаем дату. В целом рассматривается суббота. Наверное, было бы правильно провести его в срок. Конечно, нам также понадобится новый член политсовета, а также руководитель партии, и мы почти сошлись во мнениях по этому поводу, и давайте дождемся того дня, когда это озвучит компетентный человек с компетентной платформы», — отметил Гия Вольский.
Что касается заявления Ираклия Гарибашвили об уходе из политики, то, по словам Вольского, Ираклий Гарибашвили не только достойный человек, но и специалист высокого уровня и не исключает возможности увидеть его в политике через некоторое время.
«Ираклию Гарибашвили принадлежала наша благодарность, и мы ему об этом сказали. Сегодня мы еще раз подтвердим, что Ираклий Гарибашвили не только достойный человек, грузин и семьянин, но и высококлассный специалист и знаток своего дела. Он получил прекрасное образование, он молодой человек, и я не исключаю, что если не в ближайший период, то через определенное время, мы увидим его в политике», — сказал Гия Вольский.
Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики 25 апреля.
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