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Конклав по избранию нового Папы Римского начнется 7 мая
28.04.2025 17:46
Ватикан подтвердил, что конклав кардиналов по избранию нового Папы Римского начнется 7 мая, - указанную информацию распространяет The Guardian.
Ранее указанная информация, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Ватикане, была распространена и агентством Reuters.
По сводкам издания, право принять участие в конклаве по избранию нового Папы Римского имеют около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет.
Последние два конклава, в 2005 и 2013 гг., продлились всего два дня, хотя, по заявлению шведского кардинала Андерса Арборелиуса, нынешний конклав может продлиться дольше, так как кардиналы, назначенные Папой Франциском, ранее никогда не встречались.
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