

Кавелашвили совершает визит в Армению

28.04.2025 20:51





Начался официальный визит «президента» Грузии Михаила Кавелашвили в Республику Армения.



В международном аэропорту Звартноц состоялась церемония встречи президента Грузии. В аэропорту Михаила Кавелашвили встретил вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Хачатурян.



В рамках визита президент Грузии проведет встречи на высшем уровне со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Президент также встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином II.



Михаил Кавелашвили посещает Республику Армения с делегацией в составе которой: руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян.





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