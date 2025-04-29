

В доме Нануки Жоржолиани идет обыск

29.04.2025 10:02





Представители прокуратуры проводят обыск в доме ведущей Нануки Жоржолиани, основателя «Фонда Нануки». Информацию об этом распространяет сама Жоржолиани.



Журналистка сообщила, что с обыском в дома пришли и к основателям других фондов.



«Они пришли с обыском ко мне. К основателям всех фондов пришли», — пишет она.



Сотрудники прокуратуры находятся и в доме гражданской активистки Мариам Баджелидзе.



«Не было и 9-ти, когда они пришли. Их 10. Некоторые — в форме, а кто-то — без формы. Пока они заполняют документы. Это обыск — скоро приступят. Этот статус другой человек пишет на основании отправленного мной месседжа. Они отняли у меня телефон. Жду адвоката. <…> Огонь — олигархии! Огонь — Габиташвили (генпрокурор — ред.). И падение — российскому правительству!», — говорится в сообщении журналистки.









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