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Сотрудники прокуратуры прибыли для проведения обыска и в дом гражданской активистки Мариам Баджелидзе
29.04.2025 10:02
Сотрудники прокуратуры проводят обыск в дом активистки Мариам Баджелидзе. Видеозапись была опубликована в социальных сетях самой Мариам.
На видео видно, как сотрудники прокуратуры вошли в дом активистки на основании постановления судьи.
Основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани пишет, что гражданская активистка беременна, а ее несовершеннолетнего ребенка вывели из дома, чтобы не травмировать.
Напомним, с утра 29 апреля представители прокуратуры проводят обыски проводятся в домах журналистки и основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани и директора НПО «Центр по правам человека» Алеко Цкитишвили.
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