

Сотрудники прокуратуры прибыли для проведения обыска и в дом гражданской активистки Мариам Баджелидзе

29.04.2025 10:02





Сотрудники прокуратуры проводят обыск в дом активистки Мариам Баджелидзе. Видеозапись была опубликована в социальных сетях самой Мариам.



На видео видно, как сотрудники прокуратуры вошли в дом активистки на основании постановления судьи.



Основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани пишет, что гражданская активистка беременна, а ее несовершеннолетнего ребенка вывели из дома, чтобы не травмировать.



Напомним, с утра 29 апреля представители прокуратуры проводят обыски проводятся в домах журналистки и основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани и директора НПО «Центр по правам человека» Алеко Цкитишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





