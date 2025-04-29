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Сотрудники прокуратуры вошли и в дом директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили


29.04.2025   10:02


Сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили.

Перед обыском сотрудники прокуратуры сначала остановили Алеко Цкитишвили у дома и изъяли личные вещи, в том числе телефон, который опечатали.

Сотрудники прокуратуры пояснили Цкитишвили, что процедура обыска проводится на основании постановления суда.

После личного обыска сотрудники прокуратуры объяснили Цкитишвили, что теперь должны проверить его дом.


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