

Сотрудники прокуратуры вошли и в дом директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили

29.04.2025 10:02





Сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили.



Перед обыском сотрудники прокуратуры сначала остановили Алеко Цкитишвили у дома и изъяли личные вещи, в том числе телефон, который опечатали.



Сотрудники прокуратуры пояснили Цкитишвили, что процедура обыска проводится на основании постановления суда.



После личного обыска сотрудники прокуратуры объяснили Цкитишвили, что теперь должны проверить его дом.





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