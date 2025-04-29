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Глава СГБ Грузии провел встречу с атташе ФБР посольства США
29.04.2025 10:03
Глава СГБ Грузии Анри Оханашвили провел ознакомительную встречу с атташе по правовым вопросам ФБР (Федерального бюро расследований посольства) США Александром Тигаисом.
Стороны обсудили успешное сотрудничество между Службой государственной безопасности и ФБР.
«Была подчеркнута важность прочного партнерства между двумя странами в правоохранительной сфере и сфере безопасности. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества и планы на будущее. Атташе Федерального бюро расследований (ФБР) посольства США поздравил Анри Оханашвили с назначением на должность главы Службы государственной безопасности и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече присутствовали первый заместитель главы Службы государственной безопасности Ираклий Берая, заместитель главы Службы государственной безопасности Гела Геладзе, директор Антитеррористического центра Бача Мгеладзе и заместитель атташе ФБР Сэмюэл Хэнкс», — сказано в заявлении ведомства.
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