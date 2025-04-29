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Зурабишвили встретилась с некоторыми депутатами парламента Италии
29.04.2025 10:04
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с некоторыми депутатами парламента Италии. Кадры со встречи распространила парламентарий Лия Квартапелле.
«Было очень приятно встретиться с 6-м президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Комиссии по европейским делам. Будущее Грузии — европейское. <Мы> вновь выразили солидарность с протестующими, которые 150-й день подряд мирно демонстрируют, что место Грузии в Европе», — написала депутат.
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