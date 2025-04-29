

Зурабишвили встретилась с некоторыми депутатами парламента Италии

29.04.2025 10:04





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с некоторыми депутатами парламента Италии. Кадры со встречи распространила парламентарий Лия Квартапелле.



«Было очень приятно встретиться с 6-м президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Комиссии по европейским делам. Будущее Грузии — европейское. <Мы> вновь выразили солидарность с протестующими, которые 150-й день подряд мирно демонстрируют, что место Грузии в Европе», — написала депутат.





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