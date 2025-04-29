

В парламенте Грузии продлили мандат комиссии по расследованию «преступлений Саакашвили»

29.04.2025 10:04





До 5 июня продлен мандат временной следственной комиссии, сформированной «Грузинской мечтой» в парламенте для изучения возможных преступлений «Единого национального движения» в период пребывания у власти. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Общественность ясно видит, что список тяжелейших преступлений криминального режима «Национального движения» практически неисчерпаем. Комиссия пытается расследовать в максимально короткие сроки хотя бы малую часть зверств, которые политики, сегодня именуемые агентурой, совершили в отношении страны», — заявил он.



С просьбой о продлении мандата комиссии еще на месяц ранее к парламенту обратилась ее руководительница, экс-глава Минюста, ныне депутат парламента от ГМ Тея Цулукиани. По ее словам, с начала работы в середине февраля комиссия успела провести 17 заседаний и опросить 55 человек. Сюда не входят оппозиционные политики, которые не явились на допросы, поскольку считают нелегитимными комиссию нынешний парламент и в целом. Из-за неявки начинают уголовные дела, фигурантам грозит до года тюрьмы. В их числе Ника Мелия, Ника Гварамия, Мамука Хазарадзе и другие оппозиционеры.



По окончанию работы комиссия подготовит доклад. Цулукиани говорит, что они уже написали до сотни страниц заключения – «в первую очередь по фактам пыток и бесчеловечного обращения».



Парламентская комиссия по изучению «преступлений режима» Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах стала воплощением центрального предвыборного обещания «Грузинской мечты». В партии заверяли, что устроят «грузинский Нюрнберг» для соратников Саакашвили, которые уже 13 лет не находятся у власти, но по-прежнему остаются их главными политическими оппонентами.



Изначально предметом работы комиссии называли следующие направления:



систематические пытки в пенитенциарных учреждениях;

убийства, насилие, вторжение в частную жизнь;

коррупция и давление на предприятия с целью изъятия активов и вымогательства денег;

изъятие средств массовой информации у их законных владельцев;

развязывание войны в 2008 году.

В конце марта мандат комиссии расширили. Она решила проверять и предполагаемые преступления партии Саакашвили в годы нахождения в оппозиции, вплоть до сегодняшнего дня.



ГМ планирует направить финальный отчет Цулукиани в Конституционный суд, чтобы добиться признания «Национального движения» неконституционным. Одновременно партия власти принимает законодательные поправки, которые позволят запретить деятельность ЕНД и других политических групп со «схожей идеологией».



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