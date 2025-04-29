

В I квартале до 1,5 тыс. граждан Грузии депортировали из ЕС по соглашению о реадмиссии

29.04.2025 10:05





В январе-марте 2025 года 1446 граждан Грузии, нарушивших правила пребывания в ЕС, были принудительно возвращены на родину. Это следует из статистики МВД Грузии.



Больше всего граждан депортировали из Германии — 567 человека, в числе которых 218 несовершеннолетних. Далее следуют Франция (274), Ирландия (137), Швейцария (35), Греция (30), Италия (25). Также были высылки из Польши (14), Австрии (12), Испании (10), Нидерландов (6), Швеции, Бельгии и Чехии (по 5 граждан).



За аналогичный период прошлого года из Евросоюза депортировали 1051 гражданина Грузии.



За весь 2024 год количество реадмиссированных граждан Грузии составило 4196. Более половины от этой цифры пришлось на Германию.



Соглашение о реадмиссии между Грузией и ЕС действует с 1 марта 2011 года. Оно предусматривает возвращение граждан Грузии, незаконно проживающих в странах Евросоюза, а также регламентирует случаи депортации граждан третьих стран через Грузию. Согласно документу, расходы на транспортировку депортированных берет на себя запрашивающее государство.



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