

Amnesty International заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в Грузии

29.04.2025 10:53





Международная правозащитная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе заявила о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Грузии в 2024 году. По данным организации, в стране усилилось давление на гражданское общество, были зафиксированы случаи насилия в отношении протестующих и представителей СМИ, а также принят ряд законов, ограничивающих свободу слова и собраний.



«Правящая партия продолжала узурпировать власть и подавлять инакомыслие. Новые поправки в законодательство расширили полномочия государства и полиции, одновременно неоправданно ограничив мирные протесты и подорвав гражданское общество», — говорится в докладе.



Фоном для всего это стали антиправительственные протесты, достигшие своего апогея, когда после парламентских выборов, «Грузинская мечта» объявила о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС.



Amnesty International отметила применение полицией чрезмерной силы при разгоне протестующих, аресты и преследования участников акций и журналистов, а также сообщения о жестоком обращении с задержанными. По данным доклада, в ряде случаев задержанных увозили в неизвестные места, ограничивали их доступ к адвокатам и отказывали в медицинской помощи.



Кроме того, организация выразила обеспокоенность новыми нормами, которые, как утверждается, позволяют властям увольнять госслужащих по политическим мотивам, ужесточают контроль за НПО и вводят ограничения на участие несовершеннолетних в митингах.



Отдельный раздел доклада касается положения в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. В Amnesty сообщили о случаях произвольных задержаний мирных жителей и тяжелых условиях содержания, а также напомнили о решении Европейского суда по правам человека, признавшего нарушения со стороны России в данных регионах, в том числе, права на жизнь.



Источник: Новости - Грузия

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