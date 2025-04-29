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Георгий Вашадзе: Режим боится свободных граждан
29.04.2025 14:33
Это режим страха, который маскируется ложными обвинениями, судебным фарсом, ночными обысками, - так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе откликается на обыски, проведенные в домах руководителей нескольких фондов.
Как отмечает Вашадзе, сейчас в Грузии переломный момент, и необходимо больше единства, больше организации и больше смелых действий.
«Сначала они закрыли фонды, которые помогали людям, избитым и арестованным режимом по ложным обвинениям, теперь ворвались в дома, не потому что сделали что-то плохое, а потому что режим боится свободных граждан.
Это режим страха, который маскируется ложными обвинениями, судебными фарсами, ночными обысками в домах.
Нанука Жоржолиани - угроза для них, потому что она говорит правду вслух и стоит на стороне людей.
Это паника Иванишвили, и в этой панике мы должны серьезно смотреть только на одно: сейчас в Грузии стоит переломный момент, и необходимо больше единства, больше организации и больше смелых действий», - пишет Георгий Вашадзе.
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